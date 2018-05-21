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Николас Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле

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В ходе выборов в Венесуэле действующий президент Николас Мадуро уверенно побеждает, заручившись поддержкой как минимум 68% проголосовавших, сообщает агентство Reuters, со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны.

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Эта новость вызвало ликование сторонников Мадуро в Каракасе.

Кроме того, ЦИК подтвердил низкую явку. На избирательные участки пришли чуть более 46% граждан, на прошлых выборах она была почти вдвое больше.

По мнению российского посла в этой стране Владимира Заемского, победа Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы означает дальнейшее развитие отношений с Россией.

«Нужно ожидать, что сохранится интерес и нацеленность венесуэльской стороны на развитие, расширение и диверсификацию отношений с нашей страной», – цитирует его «РИА Новости».

18 мая находящийся в Каракасе член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Василий Лихачёв заявил, что Россия призывает не вмешиваться в выборы в Венесуэле.

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