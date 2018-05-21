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Специалисты сделают МРТ точнее и доступнее

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Американские ученые из лаборатории в Беркли разработали технологию, которая сделает магнитно-резонансную томографию более доступной и более точной.

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Как отмечает издание Naked Science ученые провели исследование, использовав вместо дорогих сверхпроводящих магнитов в томографе очень маленькие алмазы.

Испытания прошли успешно, а результаты оказались даже более точными, чем были ранее.

МРТ — процедура, при которой тело человека буквально «просвечивают» с использованием магнитного поля. В результате получаются изображения внутренних органов, сделанные послойно.

5 мая сообщалось, что российские ученые разработали новое, более безопасное для организма контрастное вещество для магнито-резонансной томографии. Маленькие опухоли не всегда легко заметить в ходе МРТ, а так называемые контрастные агенты делают их более заметными на томограмме.

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