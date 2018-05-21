Николас Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на состоявшихся в воскресенье выборах главы государства, заявила глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.

Мадуро заручился поддержкой более 5,8 млн избирателей, его ближайший преследователь Энри Фалькон — 1,8 млн, сообщает ТАСС.

Эти данные получены после обработки 90% голосов.

При этом явка составила немногим более 46% из 20 млн граждан Боливарианской Республики, приглашенных на выборы.

Глава республики Николас Мадуро 2 февраля был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы. Основным конкурентом действующего главы государства называют оппозиционера Энри Фалькона. Также зарегистрированы еще четыре кандидата: Рейнальдо Кихада, Луис Ратти, Франсиско Висконти и Хавьер Бертуччи.

20 мая представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт назвала проходящие в Венесуэле президентские выборы нелегитимными.