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Николас Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле

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фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на состоявшихся в воскресенье выборах главы государства, заявила глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.

Мадуро заручился поддержкой более 5,8 млн избирателей, его ближайший преследователь Энри Фалькон — 1,8 млн, сообщает ТАСС.

Эти данные получены после обработки 90% голосов.

При этом явка составила немногим более 46% из 20 млн граждан Боливарианской Республики, приглашенных на выборы.

Глава республики Николас Мадуро 2 февраля был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы. Основным конкурентом действующего главы государства называют оппозиционера Энри Фалькона. Также зарегистрированы еще четыре кандидата: Рейнальдо Кихада, Луис Ратти, Франсиско Висконти и Хавьер Бертуччи.

20 мая представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт назвала проходящие в Венесуэле президентские выборы нелегитимными.

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