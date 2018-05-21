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Ротенберг рассказал, сколько лет прослужит Крымский мост

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Крымский мост простоит как минимум сто лет, заявил Владелец «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг в эфире телеканала НТВ.

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Что изменится после открытия Крымского моста

«100 лет он простоит — это минимальная цифра, мы это гарантируем. Всё сделано надежно, прочно», – цитирует его RT.

Церемония открытия автомобильной части Крымского моста состоялась 15 мая. Президент России Владимир Путин проехал по нему за рулем «КамАЗа». Движение легковых автомобилей и автобусов было запущено утром 16 мая.

17 мая стало известно, что спустя сутки после официального открытия Крымский мост появился на Google Maps.

Об этом свидетельствуют данные сервиса. Мост можно увидеть и в одноименном приложении для смартфонов.

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