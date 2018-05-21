В Хомсе обнаружены подземные тоннели боевиков с оружием стран НАТО

В Заа-Фаран, на востоке провинции Хомс обнаружены тоннели со складами оружия боевиков. Террористы делали норы, чтобы скрытно передвигаться между зданиями, прятаться от обстрелов. Есть комнаты-каюты для командиров, медицинские пункты и даже тюрьма. Коммуникации возводили пленники.

Многокилометровые тоннели уже разминировали. Боеприпасы, которые здесь нашли, в основном иностранного производства — из США, Германии, Испании. Есть самодельные образцы.