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В Хомсе обнаружены подземные тоннели боевиков с оружием стран НАТО

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В Заа-Фаран, на востоке провинции Хомс обнаружены тоннели со складами оружия боевиков. Террористы делали норы, чтобы скрытно передвигаться между зданиями, прятаться от обстрелов. Есть комнаты-каюты для командиров, медицинские пункты и даже тюрьма. Коммуникации возводили пленники.

Многокилометровые тоннели уже разминировали. Боеприпасы, которые здесь нашли, в основном иностранного производства — из США, Германии, Испании. Есть самодельные образцы.

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