Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон надела русскую шапку-ушанку во время выступления перед выпускниками Йельского университета.

Произнося речь на выпускном мероприятии, Клинтон обратила внимание, что студенты по традиции университета надели необычные головные уборы.

​«Вижу вы все в шапках. У меня тоже есть одна. Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды», — заявила Клинтон, надевая ушанку.

Как отмечает The Hill, в ходе выступления политик проанализировала свое поражение на выборах президента США в 2016 году.

«Я всё еще сожалею об ошибках, которые я допустила. Тем не менее я всё же думаю, что понимание того, что произошло на этих странных и диких выборах, поможет нам защитить нашу демократию в будущем», — сказала Клинтон.

После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон и ее соратники демократы обвинили в своем поражении Россию, заявив, что Москва «оказывала влияние» на выборы. Несмотря на голословность и бездоказательность данных заявлений, конгресс США инициировал расследование «вмешательства РФ» и связи штаба избранного президента Трампа с Москвой.

Российские власти неоднократно заявляли, что обвинения абсурдны и РФ не вмешивается в дела других государств.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, назначенный для ведения расследования, так и не нашел никаких доказательств заявлений демократов.

Юристы Дональда Трампа заявили, что разбирательство по данному вопросу близится к концу.