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Подозреваемый в убийстве девушки и ее отца задержан в Кузбассе

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки и ее отца, сообщило Следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

«20 мая из квартиры Заводского района областного центра поступил сигнал о причинении ножевых ранений 16-летней девушке и 57-летнему мужчине. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали их смерть», — говорится в сообщении.

Преступник был задержан по горячим следам, благодаря грамотным действиям силовиков.

Отмечается, что злоумышленник попал в квратиру, представившись слесарем.

17 мая мужчина набросился на пенсионерку на юге Москвы и нанес ей несколько ударов шилом.

Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался мужчина 1993 года рождения. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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