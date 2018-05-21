Ученые составили список полезных для дыхательной системы продуктов

Ученые составили список продуктов, которые оказывают положительное воздействие на работу легких.

По мнению специалистов, здоровью дыхательной системы способствуют блюда из морепродуктов, творога и куриных яиц. Также положительно влияют грецкие орехи, миндаль и петрушка.

Исследователи утверждают, что эти продукты насыщены антиоксидантами, которые помогают организму балансировать между опасными веществами и защитными клетками. Таким образом, их употребление является отличной профилактикой заболеваний легких, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Ранее в начале мая стало известно, что на упаковки фастфуда будут наносить предупреждающие надписи о вреде здоровью.