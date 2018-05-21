В Приморье увеличат число КПП для упрощенного въезда иностранцев

В Приморском крае увеличат число пунктов пропуска упрощенного въезда иностранцев по электронной визе. Планируется организовать три новых КПП, таким образом, всего в Приморье таких пунктов будет 12.

«После реконструкции действие упрощенного визового режима планируется распространить на автомобильные пункты пропуска «Пограничный» и «Краскино», а также на морской пункт пропуска «Находка», — цитирует «РИА Новости» статс-секретаря, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павла Волкова.

Упрощенный визовый режим применяется на Дальнем Востоке с августа 2017 года. На сегодняшний день по электронной визе в Приморье могут въехать граждане 18 стран через воздушный пункт пропуска «Владивосток (Кневичи)», железнодорожные «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные «Полтавка» и «Турий Рог», морские «Зарубино», «Посьет» и «Владивосток».

С января 2018 года по электронной визе можно въехать на Камчатку и Сахалин — через морские «Петропавловск-Камчатский» и «Корсаков».

Чтобы получить визу, иностранный гражданин должен зайти на сайт МИДа и заполнить там анкету, после чего в течение четырех дней будет принято решение о выдаче разрешения.