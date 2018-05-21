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Названы шесть полезных и ранее неизвестных функций Android

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Смартфоны на платформе Android обладают множеством полезных для пользователей функций, однако шесть из них до сих пор были малоизвестны.

Необходимая вещь
Компьютеры и смартфоны перестали быть статусными предметами, что на очереди?

Как сообщает «Газета.ру», одной из таких скрытых функций является встроенный черный список. В него можно вносить нежелательные для пользователя телефонные номера.

Для этого необходимо зайти в параметры контакта, и выбрать функцию «Голосовая почта» — после чего абонент уже не сможет дозвониться.

Второй полезной функцией является возможность отключать ненужные оповещения приложений, установленных на смартфоне. Для этого необходимо удерживая экран войти в меню «Приложения».

Также мало кто из пользователей знает, что если быстро и часто нажимать на строку «Версия Android» в пункте настроек «О телефоне», то появится игра-пасхалка. Игра доступна для гаджетов с версией не старее Android 2.3 Gingerbread.

Также специалисты Android рассказали о функции «Экономия энергии». Чтобы заряд батареи сохранился на отметке 20–30%, достаточно установить черную заставку на рабочем столе.

Издание рассказало и о существовании гостевого режима у смартфонов.

Для его активации нужно выдвинуть шторку, выбрать иконку с аватаром владельца и «Добавить гостя». Таким образом личные данные пользователя будут скрыты от постороннего внимания.

При этом многие пользователи отмечали неудобство в использовании шторки, так как ее приходится вытягивать два раза.

«Оказывается, этот момент тоже был предусмотрен создателями ОС — для того, чтобы на дисплее сразу появилась вся шторка целиком, достаточно зацепить ее двумя пальцами», –– добавляет газета.

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