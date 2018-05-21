Названы шесть полезных и ранее неизвестных функций Android

Смартфоны на платформе Android обладают множеством полезных для пользователей функций, однако шесть из них до сих пор были малоизвестны.

Как сообщает «Газета.ру», одной из таких скрытых функций является встроенный черный список. В него можно вносить нежелательные для пользователя телефонные номера.

Для этого необходимо зайти в параметры контакта, и выбрать функцию «Голосовая почта» — после чего абонент уже не сможет дозвониться.

Второй полезной функцией является возможность отключать ненужные оповещения приложений, установленных на смартфоне. Для этого необходимо удерживая экран войти в меню «Приложения».

Также мало кто из пользователей знает, что если быстро и часто нажимать на строку «Версия Android» в пункте настроек «О телефоне», то появится игра-пасхалка. Игра доступна для гаджетов с версией не старее Android 2.3 Gingerbread.

Также специалисты Android рассказали о функции «Экономия энергии». Чтобы заряд батареи сохранился на отметке 20–30%, достаточно установить черную заставку на рабочем столе.

Издание рассказало и о существовании гостевого режима у смартфонов.

Для его активации нужно выдвинуть шторку, выбрать иконку с аватаром владельца и «Добавить гостя». Таким образом личные данные пользователя будут скрыты от постороннего внимания.

При этом многие пользователи отмечали неудобство в использовании шторки, так как ее приходится вытягивать два раза.

«Оказывается, этот момент тоже был предусмотрен создателями ОС — для того, чтобы на дисплее сразу появилась вся шторка целиком, достаточно зацепить ее двумя пальцами», –– добавляет газета.