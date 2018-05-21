Компания Google официально разрешила сотрудникам «быть злыми»

Из кодекса по этике корпорации Google исчез знаменитый пункт Don’t be evil, переводящийся как «Не будь злым».

Этот пункт был введен 18 лет назад инженером компании Полом Бакхайтом.

По данным портала Vistanews.ru, в апреле 2018 года правило «Не быть злым» исчезло из текста, размещенного на сайте компании.

Таким образом Google официально разрешила сотрудниками «быть злом».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», скорее всего исчезновение данного требования к поведению сотрудников связано с переходом корпорации в подчинение холдингу Aplhabet в 2015 году. Тогда лозунг был изменен на «Делай правильные вещи».

17 мая сообщалось, что корпорация Google меняет свою политику конфиденциальности. Теперь будут собираться и храниться все сведения об устройствах и данные, созданные или загруженные пользователем в Сеть.