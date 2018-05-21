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Мосгорсуд в понедельник проведет три процесса по делу режиссера Серебренникова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мосгорсуд 21 мая рассмотрит жалобу режиссера Кирилла Серебренникова на продление домашнего ареста, жалобу Алексея Малобродского (экс-директор «Гоголь-центра») на отказ о переводе на домашний арест из СИЗО и ходатайство о продлении меры пресечения гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину.

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«Материал по жалобе на отказ в переводе Малобродского под домашний арест назначен на 12:45», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

В понедельник суд также рассмотрит жалобы на продление меры пресечения директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому и Юрию Итину.

В 2011 году художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников создал проект «Платформа», на развитие которого Минкультуры России выделило более 214 млн рублей.

Как установило следствие, руководители сформированной для реализации проекта некоммерческой организации «Седьмая студия» составляли планы мероприятий, которые содержали заведомо ложную информацию об их количестве и стоимости. Таким образом осуществлялись хищения из госбюджета.

16 мая Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста, чтобы он смог навестить отца в Ростове-на-Дону.

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