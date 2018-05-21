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Актриса Патриша Моррисон скончалась на 104-м году жизни

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Фото: youtube.com
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В американском Лос-Анджелесе скончалась голливудская Патриша Моррисон. Актрисе было 103 года.

Моррисон скончалась в собственном доме, сообщает The Sun. Более подробной информации не приводится.

Актриса популярна участием в бродвейских мюзиклах, однако широкая известность к ней пришла благодаря роли миссис Хильды Кортни в фильмах о Шерлоке Холмсе.

Патриша Моррисон родилась 19 марта 1915 года. В 1933-м она уже дебютировала на сцене в Бродвее. Во время Второй мировой войны актриса принимала активное участие в концертах для американских военнослужащих, а также гастролировала с ними в Великобритании.

Ошеломляющий успех пришел к ней после роли в мюзикле «Целуй меня, Кэт».

В последние годы жизни актриса занималась живописью, а свои работы представляла на выставках, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

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