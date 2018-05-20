В окружении Абрамовича рассказали о его проблеме с британской визой

Представители российского бизнесмена Романа Абрамовича назвали «личным делом» предпринимателя его проблемы с британской визой и не стали комментировать ситуацию.

Ранее 20 мая издание The Bell сообщило, что власти Великобритании не продлили Абрамовичу визу инвестора, которая истекла у него три недели назад.

По данным ТАСС, источник в окружении российского бизнесмена сообщил, что официального отказа не было и британские власти рассматривают документы Абрамовича, однако дольше обычного.

При этом британский департамент по иммиграционному контролю и представители Абрамовича от комментариев отказались.

«Это его личное дело. Мы это не комментируем», — сказал Джон Манн, представляющий компанию Millhouse Capital, которая управляет инвестициями Абрамовича.

Роман Абрамович является владельцем футбольного клуба «Челси» и входит в число богатейших резидентов Великобритании, занимая в списке 13 место. Его состояние оценивается в £9,333 млрд (более $12,6 млрд).

В феврале СМИ сообщили, что миллиардер обратился к швейцарским властям с просьбой предоставить ему вид на жительство.