Аэроэкспресс насмерть сбил подростка в Москве

Аэроэкспресс, следовавший из Москвы в Шереметьево, насмерть сбил несовершеннолетнего юношу в районе станции Дегунино (Савеловское направление). Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«В районе железнодорожной станции Дегунино произошло смертельное травмирование несовершеннолетнего, аэроэкспресс «Москва–Шереметьево», — приводит сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что подросток, вероятнее всего, перебегал пути перед скоростным поездом.

На месте происшествия работают полицейские, начата проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее 20 мая сообщалось, что мужчина погиб под колесами электрички в районе станции Силикатная в Москве.