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Частный вертолет совершил жесткую посадку под Хабаровском

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Фото: Twitter.com
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В Хабаровском крае частный вертолет пошел на аварийную посадку. Инцидент произошел около 02:20 по местному времени (19:20 мск) в районе слияния рек Шекли и Уда.

По данным регионального управления МЧС, жесткую посадку совершил вертолет «Газель 342», после чего загорелся. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три человека, им удалось эвакуироваться.

Однако в последствии у одного из пострадавших случился сердечный приступ, в результате чего он скончался.

«На данный момент люди находятся в зимовье, экстренная эвакуация не требуется», — приводит сообщение пресс-службы МЧС ТАСС.

К пострадавшим в скором времени вылетит вертолет Ми-8 со спасателями и медиками. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС по Хабаровскому краю развернут оперативный штаб.

Ранее 10 мая вертолет рухнул в океан недалеко от бразильского Рио-де-Жанейро.

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