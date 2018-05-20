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Кадыров призвал «не переводить стрелки» на ИГ в вопросе атаки на храм в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «не переводить стрелки» на террористическую организацию ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) в расследовании нападения на православный храм в Грозном.

«Конечно, иблисское государство (ИГ) или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Поэтому переводить стрелки на ИГ, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей», –– цитирует «РИА Новости» Кадырова.

Глава Чечни подчеркнул, что следственно-оперативная работа по инциденту ведется очень активно и успешно продвигается.

При этом Кадыров не исключил, что группировка ИГ может быть причастна к атаке.

«Пока оперативная информация указывает на других заказчиков», –– добавил глава республики.

19 мая группа злоумышленников, вооруженных ножами и огнестрельным оружием напала на храм Архангела Михаила в Грозном.

Боевики убили двух сотрудников полиции, находившихся у церкви. Еще двое стражей порядка были ранены.

Также погиб один из прихожан. В ходе спецоперации нападавших ликвидировали. Их личности установлены. 

Настоятель храма иерей Сергий Абасов рассказал, что услышав стрельбу прихожане храма успели закрыть двери.

В воскресенье ресурс SITE Intelligence Group, который занимается отслеживанием деятельности террористических группировок, сообщил, что ответственность за атаку на себя взяло ИГ.

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