КПРФ отметила день рождения организации

КПРФ отметила день рождения пионерской организации. В этом году движению юных ленинцев исполнилось 96 лет.

По традиции коммунисты принимали детей в пионеры на Красной площади. Около 3 тыс. школьников из разных регионов собрались у Музея Ленина, где в советские времена вступали в пионеры самые достойные.

Торжественная «линейка» прошла перед Мавзолеем. Под диктовку ведущего пионеры произнесли торжественную клятву. Красные галстуки школьникам повязали депутаты от КПРФ.