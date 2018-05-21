Построились в линейку

Началась линейка с торжественного выноса красного знамени. После этого все участники принесли клятву пионера
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Среди новопосвященных — ученики школ Москвы, Московской области и других регионов центральной части России
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Кроме того, в мероприятии принимали участие депутаты Государственной и Московской областной думы от КПРФ, а также родители школьников
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Участникам церемонии повязывают красные пионерские галстуки
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Саму церемонию приурочили к 96-летию Всесоюзной пионерской организации, которая была создана 19 мая 1922 года
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Официально пионерская организация перестала существовать в сентябре 1991 года: она была распущена одновременно с ВЛКСМ как выполнившая свою историческую роль
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Одна из участниц церемонии
На весь экран
Фото:
Отдельные пионерские организации сейчас действуют в России и большинстве стран бывшего СССР, однако ни одна из них не является по-настоящему массовой и не считается официальной правопреемницей Всесоюзной пионерской организации
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
В Москве с 1998 года представители КПРФ ежегодно 19 мая проводят торжественную линейку на Красной площади, на которую приглашаются участники со всей России
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Критики церемонии указывают на то, что таким образом КПРФ вовлекает в политику несовершеннолетних, представители партии все обвинения отрицают
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Всего в этом году в торжественной линейке принимали участие около 3 тыс. школьников
Выделить главное
вкл
выкл
Около 3 тыс. школьников приняли в пионеры в Москве в воскресенье, 20 мая. Торжественная линейка, состоявшаяся на Васильевском спуске, была приурочена к Дню пионерии, который отмечался накануне, 19 мая. Как проходило мероприятие — в галерее портала iz.ru
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.