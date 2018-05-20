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Лидер Палестины госпитализирован из-за осложнений после операции

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Лидер Палестины Махмуд Аббас госпитализирован с осложнением после операции на ухе, сообщает израильская радиостанция «Кан» со ссылкой на генерального секретаря Организации освобождения Палестины Саиба Орейката.

На данный момент состояние 83-летнего политика оценивается как «очень хорошее». Ожидается, что в течение двух следующих дней он покинет клинику. 

Участившиеся госпитализации Аббаса регулярно дают пищу опасениям за его здоровье и спекуляциям о возможных преемниках, отмечает «РИА Новости».

Последний раз палестинский лидер обследовал здоровье в американской больнице в конце февраля. Сообщалось, что его здоровье в полном порядке

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