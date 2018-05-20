ИГ взяло на себя ответственность за нападение на храм в Грозном

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» взяли на себя ответственность за атаку на церковь Архангела Михаила в Грозном.

Данную информацию распространил ресурс SITE Intelligence Group, который занимается отслеживанием деятельности террористических группировок.

19 мая группа террористов совершила нападение на храм Архангела Михаила, располагающийся в центре Грозного. По словам настоятеля храма Сергея Абасова, боевики были вооружены огнестрельным оружием и бутылками с зажигательной смесью.

Жертвами преступников стали два сотрудника правоохранительных органов и один прихожанин, еще двое стражей правопорядка получили ранения. Боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.