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ИГ взяло на себя ответственность за нападение на храм в Грозном

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Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» взяли на себя ответственность за атаку на церковь Архангела Михаила в Грозном.

Данную информацию распространил ресурс SITE Intelligence Group, который занимается отслеживанием деятельности террористических группировок.

19 мая группа террористов совершила нападение на храм Архангела Михаила, располагающийся в центре Грозного. По словам настоятеля храма Сергея Абасова, боевики были вооружены огнестрельным оружием и бутылками с зажигательной смесью.

Жертвами преступников стали два сотрудника правоохранительных органов и один прихожанин, еще двое стражей правопорядка получили ранения. Боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.

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