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Маск анонсировал выпуск новой модели электрокара Tesla

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Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск анонсировал в своем Twitter полноприводный вариант электромобиля Tesla.

Новую Model 3 оснастят двумя двигателями, при этом машина сможет работать при выходе из строя одного из них. Электрокар будет разгоняться за 3,5 секунды до 96 км/ч, а его максимальная скорость составит почти 250 км/ч.

Стоимость новой модификации составит примерно $78 тыс. Как подчеркивает Маск, на трассе Model 3 «обойдет всех в этом классе».

3 мая Tesla опубликовала отчет, где зафиксировала данные об убытках в размере почти $710 млн по итогам первого квартала. Неприятности у компании начались из-за попыток нарастить производство электромобилей. 

Акционерам рекомендовали снять Маска с поста главы совета директоров Tesla.

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