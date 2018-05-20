Макрон готовится к визиту в Россию

24–25 мая Россию посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Ход официального визита попыталась предсказать газета Le Journal du Dimanche. Статья называется: «Сможет ли Макрон сопротивляться Владимиру Путину во время визита в Россию?»

В предыдущий раз лидеры России и Франции встречались в июле 2017 года. С тех пор политический пейзаж в мире сильно изменился. В Сирии власть укрепила свои позиции в борьбе с террористами. Лондон поднял бурю из-за отравления Скрипалей, в чем подозревает Россию. Газета подчеркивает, что позиции Парижа и Москвы во многом расходятся. Отношения России и Запада в целом стали более напряженными. Но в Елисейском дворце заверили: диалог президентов будет корректным. При этом подход Макрона к переговорам лишен наивности.

Издание напомнило два высказывания французского лидера о России. Макрон отмечал, что Путин стремится вернуть своей стране былое величие. Президент Франции отдает себе отчет в том, что Россию нельзя унижать. Готовясь к визиту, Макрон встречался со специалистами по российской истории. Переговоры лидеров двух стран пройдут в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ-2018.