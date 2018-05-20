Центр ядерной медицины планируют построить в Крыму

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, находящийся в Крыму с трехдневным визитом, рассказал о возможном создании в республике центра ядерной лучевой медицины.

Предполагается, что там будут проводиться исследования, направленные на борьбу с онкологией, передает «РИА Новости».

«Речь идет о создании кластера, где вместе с лечебными учреждениями будет расположен исследовательский комплекс. Будет новый центр ядерной лучевой медицины», — заявил глава РАН.

Сергеев подчеркнул, что полуостров будет в той группе регионов, где значительно изменится ситуация, связанная с борьбой с онкологическими заболеваниями.

В феврале сообщалось, что центры ядерной и протонной медицины построят в Приморье.