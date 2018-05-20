Киев потребовал от РФ освободить «украинских политзаключенных»

МИД Украины потребовал от России освобождения «украинских политических заключенных». Об этом заявила пресс–секретарь ведомства Марьяна Беца.

Как она написала в Twitter, в России находятся как минимум 24 украинца, являющихся политзаключенными.

Щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в РФ,більше 40 -в окуп Криму.Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців pic.twitter.com/40qrfX5jC3 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 20, 2018

«По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ», — говорится в сообщении. Беца также уточнила, что Киев «в который раз» требует их освобождения.

В конце апреля пресс-секретарь МИД Украины опубликовала на официальной странице ведомства обращение к западным партнерам с просьбой усилить давление на Россию из-за ситуации в Донбассе.