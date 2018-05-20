Киев потребовал от РФ освободить «украинских политзаключенных»
МИД Украины потребовал от России освобождения «украинских политических заключенных». Об этом заявила пресс–секретарь ведомства Марьяна Беца.
Как она написала в Twitter, в России находятся как минимум 24 украинца, являющихся политзаключенными.
«По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ», — говорится в сообщении. Беца также уточнила, что Киев «в который раз» требует их освобождения.
В конце апреля пресс-секретарь МИД Украины опубликовала на официальной странице ведомства обращение к западным партнерам с просьбой усилить давление на Россию из-за ситуации в Донбассе.