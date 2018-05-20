11 тыс. человек посетили музей Победы в Москве в ночь на 20 мая

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» столичный музей Победы посетили 11 тыс. гостей, сообщили в воскресенье, 20 мая, в его пресс-службе.

К мероприятию были подготовлены специальные программы, среди которых — «звездные экскурсии» и «ожившие диорамы». Так, актер и продюсер Игорь Угольников рассказал посетителям о новой картине «Ильинский рубеж» своей кинокомпании «Военфильм». Съемки запланированы на 2018 год и посвящены подвигу подольских курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой.

«Основной наплыв гостей в музее был вечером, самые стойкие посетители до 6:00 смотрели фильм «Ликвидация» в большом киноконцертном зале», — отметили в музее на Поклонной горе.

Торжественное открытие акции «Ночь музеев» прошло в музее Москвы 19 мая. Старт мероприятию дал заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.