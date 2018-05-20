Болельщики «Реала» отказались ехать на финал Лиги чемпионов в Киев

Более 2,2 тыс. болельщиков мадридского «Реала» отказались от билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве. Причиной тому послужили логистические проблемы и высокая стоимость поездки, пишет испанское издание As.

Известно, что поклонникам «Реала» выделили квоту в 12 802 билета. Болельщики отправили более 24 тыс. заявок, однако многие из них впоследствии отказались от поездки.

Кроме проблем с логистикой и дороговизны, на решение фанатов повлияли и условия выкупа билетов. Мадридский клуб дал им лишь 24 часа на то, чтобы оплатить их в кассе, и они просто не успели купить билеты на самолет и забронировать гостиницы.

Как сообщала в мае киевская газета «Вести», в период проведения финала Лиги чемпионов стоимость номера в городских отелях взлетела в 3-10 раз, при этом мест почти не осталось.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. За главный приз поборются «Реал» и «Ливерпуль».