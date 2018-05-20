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Власти США разрешили устанавливать складные крылья на Boeing 777X

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Ina Hesmer
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Федеральное управление гражданской авиации США выдало разрешение для установки складных крыльев на пассажирские самолеты Boeing 777X, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, конструкция позволит уменьшить габариты воздушного судна, благодаря чему его можно будет размещать в стандартных авиационных ангарах.

В отличие от обычных крыльев, которые изготавливают из алюминия, крыло Boeing 777X будет сделано из более легких и прочных композитных материалов на основе углеродных волокон. Эта технология позволяет уменьшить размах крыла на 7 м. 

Ранее складные крылья никогда не устанавливались на гражданские самолеты, однако они используются в военной авиации.

Бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Михайлович Сытник отметил, что сегодня у авиаинженеров уже есть большой опыт по изготовлению такого типа крыльев, их установке и фиксации. При этом они не должны стать дополнительной нагрузкой для самолета.

«Перегрузки существуют при попадании в грозовое облако или при пересечении грозовых фронтов. Но с этими самолетами такого не случится. Эти крылья крепятся на очень хорошие замки», — приводит комментарий эксперта телеканал «360».

В начале мая стало известно, что оборонная компания Великобритании BAE Systems планирует создать беспилотник на солнечных батареях, которых сможет непрерывно летать в течение года.

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