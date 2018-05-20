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Представители Абрамовича не комментируют информацию о невыдаче ему британской визы

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Представители российского предпринимателя Романа Абрамовича не комментируют публикации СМИ о том, что ему не продлили британскую визу. Об этом сообщает ТАСС.

20 мая издание The Bell, ссылаясь на источники, сообщило, что власти Британии не продлили бизнесмену визу инвестора. Как отмечает портал, предыдущая виза Абрамовича истекла более трех недель назад, а новую ему еще не выдали.  

Источник в окружении бизнесмена рассказал, что пока не было официального отказа в выдаче новой визы. Британский департамент, ответственный за иммиграционный контроль, отказался давать комментарий The Bell.

«Это его личное дело. Мы это не комментируем», — сказал Джон Манн, представляющий компанию Millhouse Capital, которая управляет инвестициями Абрамовича.

Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси», занял 13-ю строчку в списке самых богатейших резидентов Великобритании. Размер его активов вырос по сравнению с прошлым годом на £1,2 млрд и равен £9,333 млрд.

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