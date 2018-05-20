«Атлетико» в матче с «Эйбаром» сыграет в посвященных Торресу футболках

Футболисты мадридского «Атлетико» в матче чемпионата Испании против «Эйбара» сыграют в футболках, посвященных нападающему Фернандо Торресу. Для форварда эта встреча станет последней в составе «матрасников».

На футболках рядом с эмблемой клуба будет размещена надпись «Фернандо Торрес. От «Ребенка» (прозвище игрока) до легенды».

Кроме того, клуб организует выставку, посвященную Торресу, где болельщики смогут приобрести памятные сувениры.

Матч между мадридским «Атлетико» и «Эйбаром» пройдет в воскресенье, 20 мая. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Фернандо Торрес выступал за «Атлетико» с 2001 по 2007 год, после чего покинул Испанию и защищал цвета команд из Англии и Италии. Футболист вернулся в мадридский клуб в 2015 году.

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