Трюдо пригласил принца Гарри и Меган Маркл в Канаду

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо от имени правительства страны поздравил принца Гарри и Меган Маркл с бракосочетанием и пригласил супругов в Канаду. Об этом говорится в официальном заявлении политика.

«Софи (супруга Трюдо. — iz.ru) и я поздравляем молодоженов от имени правительства Канады и желаем их высочествам герцогу и герцогине Сассекским счастья и всего самого лучшего», — говорится в сообщении.

Трюдо отметил, что в честь их свадьбы пожертвовал $50 тыс. на нужды благотворительной организации, передает «Газета.ру».

Венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал его брат — принц Уильям, а невесту — ее мать Дория Рэгланд. Отец Меган не смог присутствовать на свадьбе из-за проблем со здоровьем.