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Папа римский назвал день назначения новых кардиналов

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Папа римский Франциск возведет в кардинальское достоинство 14 иерархов Римско-католической церкви 29 июня. Об этом он заявил на традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Понтифик также объявил имена новых «пурпуроносцев», которые представляют разные страны мира. В их числе Мальта, Португалия, Пакистан, Япония, Перу и Мадагаскар.

«Их происхождение свидетельствует о вселенском характере Церкви, которая продолжает возвещать всем людям земли о милосердной любви Господа», — приводит слова Франциска «РИА Новости».

Последняя консистория, на которой глава Святого Престола возвел в кардиналы пять иерархов, состоялась в Ватикане 28 июня 2017 года.

В середине мая суперкар Lamborghini Huracán Франциска ушел с молотка. Деньги, вырученные от продажи автомобиля, передадут на благотворительные цели. 

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