Армения получит на вооружение российские ЗРК «Тор»

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор» получат в ближайшее время вооруженные силы Армении. Об этом накануне сообщили в эфире телепрограммы «Зинуж» Первого государственного телеканала Армении. Ведущий отметил, что эти ЗРК займут «особое место» среди средств ПВО республики.

«Через несколько месяцев среди средств ПВО свое особое место займут российские зенитно-ракетные комплексы «Тор», — заявил он. Заместитель начальника войск ПВО Армении полковник Артур Погосян в эфире программы рассказал о боевых возможностях российского ЗРК.

«Система «Тор» — это сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе с высокоточными ракетами», — отметил Погосян.

Данный ЗРК был создан для обеспечения тактической защиты войск и гражданских объектов от воздушных ударов, отмечает ТАСС. Зенитно-ракетный комплекс «Тор» способен бороться против беспилотных летательных аппаратов, авиационных бомб, самолетов и вертолетов противника.

Партнерство с Россией в военной сфере остается приоритетом для внешней политики Армении, заявил 8 мая премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании Национального собрания.