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Фрагменты неизвестной живописи обнаружены при реставрации павильона ВДНХ

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Архитекторы обнаружили фрагменты неизвестной живописи при реставрации павильоне «Центральный» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что сейчас реконструкция объекта находится в завершающей стадии, уже в начале месяца рабочие сняли строительные леса.

«На этой неделе сделали интересное открытие. В зале «Машинно-тракторная станция» архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображен комбайн на уборке урожая», — написал градоначальник на странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин пояснил, что сейчас специалисты устанавливают авторство работы и дату создания живописи. Кроме того, мэр отметил, что теперь придется решить вопрос о выставлении картины Александра Герасимова с делегатами II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда, поскольку она всегда висела на месте обнаруженной живописи.

17 апреля для посещения посетителей открылся павильон «Макет Москвы» на ВДНХ. В нем представлена точная копия центральной части российской столицы в масштабе 1:400.

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