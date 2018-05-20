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Обладатель «Золотой пальмовой ветви» рассказал о своих планах

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Японский режиссер Хирокадзу Корэеда, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, рассказал, что планирует и далее снимать фильмы о семье.

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Лента Корэеды «Магазинные воришки» получила голоса всех членов жюри престижного киносмотра. В ней рассказывается о семье, нашедшей девочку на улице и решившей ее приютить.

«И я продолжу снимать фильмы про семью, так как у меня всегда разные мысли по этому вопросу», — приводит слова режиссера «РИА Новости».

 «Это правда, что я расту с каждым своим фильмом и то, что я делаю фильмы про семью. С возрастом у меня изменилось видение семьи, того, какой она может быть», — признался он.

В этом году на фестивале был представлен 21 фильм, в том числе две российские ленты –– «Лето» (Кирилл Серебренников) и «Айка» (Сергей Дворцевой). Российский музыкант Роман Билык и Герман Осипов получили награду за лучший саундтрек Каннского кинофестиваля. Они представляли фильм «Лето».

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