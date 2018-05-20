Bild назвал Путина хозяином мировой политической арены

Президент России Владимир Путин показал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, кто является «хозяином на мировой политической арене». Об этом говорится в статье немецкого таблоида Bild, посвященной встрече глав государств.

Автор текста указывает, что накануне встречи с Меркель Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, которого Берлин обвиняет в «массовых убийствах». Более того, Москва завершила строительство Крымского моста, против чего выступали немецкие власти.

Тем не менее, Ангела Меркель согласилась на встречу с президентом России, ради чего прилетела в Сочи, сообщает «РИА Новости».

«Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть», — отметил автор.

18 мая Владимир Путин принял Ангелу Меркель в президентской резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. В ходе переговоров главы государств обсудили выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, строительство газопровода «Северный поток — 2» и транзит газа через Украину, а также ряд других вопросов.