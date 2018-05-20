Прямой эфир

Bild назвал Путина хозяином мировой политической арены

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин показал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, кто является «хозяином на мировой политической арене». Об этом говорится в статье немецкого таблоида Bild, посвященной встрече глав государств.

Прошлись по кабинету
Кто не удержался в кресле министра

Автор текста указывает, что накануне встречи с Меркель Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, которого Берлин обвиняет в «массовых убийствах». Более того, Москва завершила строительство Крымского моста, против чего выступали немецкие власти.

Тем не менее, Ангела Меркель согласилась на встречу с президентом России, ради чего прилетела в Сочи, сообщает «РИА Новости».

«Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть», — отметил автор.

18 мая Владимир Путин принял Ангелу Меркель в президентской резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. В ходе переговоров главы государств обсудили выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, строительство газопровода «Северный поток — 2» и транзит газа через Украину, а также ряд других вопросов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин выразил соболезнования Кубе в связи с крушением Boeing 737
Путин заявил о нежелании Лондона принять помощь России в «деле Скрипаля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017