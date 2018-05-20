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Порошенко «окончательно и бесповоротно» определил будущее Украины

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Президент Украины Петр Порошенко отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ), подписав соответствующий указ.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Twitter, отметив, что будущее Украины – только в Европе.

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!» – заявил украинский лидер.

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение прекратить участие страны в координационных советах СНГ. Президент Украины Петр Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ 12 апреля. 

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