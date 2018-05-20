Порошенко «окончательно и бесповоротно» определил будущее Украины

Президент Украины Петр Порошенко отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ), подписав соответствующий указ.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Twitter, отметив, что будущее Украины – только в Европе.

Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.



Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше – в Європі, і тільки! — Петро Порошенко (@poroshenko) May 19, 2018

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!» – заявил украинский лидер.

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение прекратить участие страны в координационных советах СНГ. Президент Украины Петр Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ 12 апреля.