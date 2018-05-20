Около 20 московских рынков примут участие в фестивале «Рыбная неделя»

Почти 20 рынков Москвы примут участие в гастрономическом фестивале «Рыбная неделя» с 17 по 27 мая. Об этом информирует оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«К фестивалю присоединились сетевые торговые компании и городские рынки <…>, всего 1132 магазина. Кроме того, в фестивале участвуют 19 столичных рынков», — пояснил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Во время фестиваля на рынках пройдет 55 дегустаций, а покупатели смогут приобрести рыбу и морепродукты по сниженным ценам. Для этого будет подготовлено около 200 предложений. Кроме того, в рамках «Рыбной недели» будут проводиться мастер-классы по приготовлению рыбных блюд и разделке свежей и замороженной рыбы, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, 19 мая в Москве открылся сезон «Военных оркестров в парках». Первый концерт уже прошел в Александровском саду Кремля.