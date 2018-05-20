Досрочные местные выборы начались в Молдавии

Досрочные выборы в местные органы власти начались в Молдавии. По всей стране избирательные участки открылись в 7:00 мск.

Местные выборы будут признаны действительными, если показатель явки на них составит более 25%. При этом для победы кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 50% голосовавших. Выборы проходят в семи населенных пунктах страны, в том числе в столице Кишиневе и в Бельцах — втором по величине городе Молдавии.

Премьер-министр республики Павел Филип уже проголосовал. Он также призвал всех жителей столицы Молдавии прийти на избирательные участки и отдать свой голос за одного из 11 кандидатов в мэры Кишинева.

Согласно результатам социологических опросов, главными претендентами на пост градоначальника являются экс-советник президента Молдавии Ион Чебан и независимый кандидат Сильвия Раду, которая ранее исполняла обязанности главы города.

11 мая премьер Молдавии Павел Филип заявил, что правительство республики нацелено восстановить диалог с Россией и преодолеть сложный период в отношениях двух стран.