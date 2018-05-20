Трамп ошибся в написании имени жены

Американский лидер Дональд Трамп допустил ошибку при написании имени своей супруги Меланьи, подписчики аккаунта хозяина Белого дома в Twitter сразу заметили этот конфуз.

В записи Трамп поздравил свою жену с возвращением домой из больницы и написал ее имя на американский манер, как «Мелани».

«Превосходно, что наша потрясающая первая леди вернулась в Белый дом. Мелани чувствует себя очень хорошо», — написал президент США, поблагодарив всех за поддержку. Спустя некоторое время запись была удалена и размещена новая, на этот раз – с корректным написанием имени Меланьи Трамп.

14 мая в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида первая леди США перенесла операцию на почках.