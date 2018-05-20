Сезон «Военных оркестров в парках» открыли в Москве

В Александровском саду Кремля открылся сезон «Военных оркестров в парках», состоялся первый концерт проекта. В мероприятии приняли участия три коллектива.

Выступления военных оркестров будут проходить в течение трех месяцев в столичных садах и парках каждую субботу, сообщает телеканал «Звезда». Играть военные музыканты будут, в частности, в парке Горького, парке Победы на Поклонной горе и Сокольниках, в Бабушкинском и Измайловском парках.

Первые концерты прошли на трех площадках: в Александровском саду, на Боровицкой и Манежной площадях.

В московском парке «Зарядье» на прошлой неделе состоялся отборочный этап фестиваля «Спасская башня — детям». На сцене выступили 28 музыкальных коллективов из Центральной России.