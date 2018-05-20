В столичном регионе в воскресенье не будет теплее 18 градусов

Дождливая теплая погода ожидается в столичном регионе 18 мая. По данным синоптиков, температура воздуха не будет выше 18 градусов, местами в Москве и области пройдут дожди.

Как следует из прогноза погоды на сайте Гидрометцентра, жителей и гостей мегаполиса ожидает облачная с прояснениями погода, днем в городе от 16 до 18 градусов тепла. Ветер по-прежнему будет дуть северный и северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье будет на пару градусов теплее. В ночь на понедельник температура воздуха значительно снизится и составит в Москве от 6 до 8 градусов, в Подмосковье — от 3 до 8.

Небольшое похолодание уже пришло в столицу: погода «отбросит» столичный регион в конец апреля.