Порошенко рассказал об опасности для Европы «Северного потока – 2»

Президент Украины Петр Порошенко назвал газопровод «Северный поток — 2» геополитическим проектом, который нацелен на «уничтожение Европы». Об этом он написал в статье для издания Frankfurter Allgemeine.

«(«Северный поток — 2») — сугубо геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, но направлен только на подрыв единства Европы, и в конце концов, ее уничтожение», — приводит «Газета.ру» заявление украинского лидера.

По мнению главы республики, после завершения строительства объекта Кремль начнет «еще более жесткое наступление» на европейские ценности.

Как утверждает Петр Порошенко, странам Европы сейчас предоставлено два выбора: либо поддерживать тех, кто хочет объединиться с ЕС, либо поддерживать строительство «Северного потока — 2».

Накануне, 19 мая, гендиректор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле сообщил, что решения о выдаче необходимых разрешений для строительства газопровода «Северный поток – 2» будут приняты до конца лета.