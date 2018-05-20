Прямой эфир

Ледокол разрушил ледяной затор на реке Лене вблизи Якутска

0
Фото: fleetphoto.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ледокол «Капитан Бабичев» разрушил ледяной затор в районе села Табага вблизи Якутска, сообщил мэр города Айсен Николаев.

«Уровень воды упал за 2 часа на 55 см. Теперь я уверен, что ледоход пройдет до конца благополучно», — цитирует его «Интерфакс».

Борьба ледокола со льдом продолжалась три дня, отметил Николаев. В настоящий момент в Якутии из-за роста уровня воды в реках подтопленными остаются семь населенных пунктов в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском районах.

Всего с начала паводка в регионе пострадало 27 населенных пунктов, где было подтоплено 1 тыс. 635 дворовых участков с населением 3 тыс. 349 человек.

15 мая режим ЧС муниципального характера введен в Якутске. По данным управления ГО и ЧС якутской столицы, уровень воды на реке Лене достиг 622 см при критическом уровне 827 см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК возбудил уголовное дело о халатности во время паводка в Якутии
Выпускников эвакуируют из подтопленных сел Якутии для сдачи ЕГЭ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017