Ледокол разрушил ледяной затор на реке Лене вблизи Якутска

Ледокол «Капитан Бабичев» разрушил ледяной затор в районе села Табага вблизи Якутска, сообщил мэр города Айсен Николаев.

«Уровень воды упал за 2 часа на 55 см. Теперь я уверен, что ледоход пройдет до конца благополучно», — цитирует его «Интерфакс».

Борьба ледокола со льдом продолжалась три дня, отметил Николаев. В настоящий момент в Якутии из-за роста уровня воды в реках подтопленными остаются семь населенных пунктов в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском районах.

Всего с начала паводка в регионе пострадало 27 населенных пунктов, где было подтоплено 1 тыс. 635 дворовых участков с населением 3 тыс. 349 человек.

15 мая режим ЧС муниципального характера введен в Якутске. По данным управления ГО и ЧС якутской столицы, уровень воды на реке Лене достиг 622 см при критическом уровне 827 см.