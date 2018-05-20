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Электричка насмерть сбила мужчину в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мужчина погиб под колесами электрички в районе станции Силикатная в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел 19 мая примерно в 10:00.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении тела на станции Щербинка Курского направления МЖД. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неустановленным поездом был смертельно травмирован мужчина, на вид 35–40 лет», –– приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Тело погибшего обнаружено в конце платформы №2.

Начата проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, мужчина был в капюшоне и не заметил поезд.

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