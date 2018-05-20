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Скончался глава LG Group Ку Бон Му

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Фото: Getty Images/SeongJoon Cho/Bloomberg
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В возрасте 73 лет в Южной Корее скончался председатель LG Group Ку Бон Му.

По данным агентства Рёнхап, предприниматель был госпитализирован 17 мая в Сеуле и находился в тяжелом состоянии.

В 2017 году Ку Бон Му перенес несколько серьезных операций.

Он возглавлял LG с 1947 года и сыграл немалую роль в расширении компании. Под его руководством были созданы десятки филиалов компании.

Ранее Ку Бон Му передал руководство бизнес-группой своему младшему брату и вице-председателю LG Ко Бон-Джуну. Однако основным претендентом на пост главы компании остается 40-летний Ку Кван-мо –– усыновленный сын предпринимателя.

LG Group — четвертая по величине южнокорейская финансово-промышленная группа. Основные направления деятельности — электроника, химическая продукция и телекоммуникационное оборудование.

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