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Прихожане храма в Грозном успели закрыть дверь перед бандитами

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Прихожане и настоятель храма Архангела Михаила в Грозном успели закрыть дверь перед бандитами и держали ее, чтобы не пустить боевиков.

«Я дал команду закрыть (дверь – ред.) тем, кто стоял возле двери. Они закрыли, но могли не удержать, потому что там женщины, бабушки были, мужчина один, я подошел, стал держать эту дверь, они открыли огонь по двери», – рассказал ТАСС отец Сергий Абасов.

Он добавил, что его жене, спрятавшейся в подвале трапезной храма, удалось спастись чудом, поскольку стены помещения были пробиты насквозь.

19 мая на территорию храма в Грозном проникли четверо вооруженных молодых людей. Они убили полицейских у входа в церковь и попытались прорваться внутрь. Боевики имели при себе огнестрельное оружие, бутылки с зажигательной смесью и ножи.

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