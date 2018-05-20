Все участники нападения на церковь в Грозном уничтожены

19 мая четверо боевиков напали на церковь Архангела Михаила в центре Грозного и попытались захватить прихожан. Силовики в ходе спецоперации уничтожили всех нападавших, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В настоящий момент личности всех боевиков установлены.

«Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов», — приводит «РИА Новости» слова Кадырова.

Также глава республики сообщил, что в результате нападения погибли двое полицейских, еще двое ранены. Один из прихожан получил ранение средней тяжести.

Настоятель храма иерей Сергий Абасов рассказал, что после произошедшего прихожане находятся в шоковом состоянии.

«На территорию храма проникли четверо вооруженных молодых людей. Они убили полицейских у входа в церковь и попытались прорваться внутрь», –– рассказал отец Сергий.

По его словам, у боевиков было огнестрельное оружие, бутылки с зажигательной смесью и ножи.

Услышав стрельбу, Абасов и прихожане храма поспешили закрыть двери.

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам выразил соболезнования близким жертв нападения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».