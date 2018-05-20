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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались и покинули церковь в Виндзоре‍

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Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл, получившие титул герцог и герцогиня Сассекские, после свадебной церемонии покинули Виндзорский замок и направились на вечеринку, которая завершит торжество.

Королевская свадьба
Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой

Молодожены поехали в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус, чтобы посетить мероприятие, устроенное для них отцом жениха принцем Уэльским Чарльзом.

Перед вечеринкой они поменяли свои наряды. Принц Гарри сменил черную военную форму полка дворцовой кавалерии на непарные черные штаны и полуфрак в сочетании с белой рубашкой и черной бабочкой. Меган переоделась из свадебного платья от Givenchy в белое длинное платье от Стеллы Маккартни.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая, их обвенчали в часовне святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал его брат — принц Уильям, а невесту – ее мать Дория Рэгланд. Отец Меган не смог присутствовать на свадьбе из-за проблем со здоровьем.

Кольца для молодоженов изготовила ювелирная мастерская Cleave & Company - из валлийского золота для Меган и из платины для принца Гарри. Ранее СМИ рассказали о меню праздничного банкета и секретах приготовления свадебного торта.

После церемонии герцог и герцогиня Сассекские проехали по центру Лондона в открытом ландо.

На торжестве присутствовали многие именитые гости - Опра Уинфри, Джордж и Амаль Клуни, Дэдив и Виктория Бэкхем, а также музыкант сэр Элтон Джон, исполнивший песни Circle of Life и Tiny Dancer. Всего список приглашенных состоит из 600 имен. Молодоженов поздравила преьмер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Торжество смотрели тысячи фанатов королевской семьи по всему миру. Свадьба обошлась в $2,7 млн.

Ранее портал iz.ru публиковал полное видео свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

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