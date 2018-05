Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались и покинули церковь в Виндзоре‍

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл, получившие титул герцог и герцогиня Сассекские, после свадебной церемонии покинули Виндзорский замок и направились на вечеринку, которая завершит торжество.

Молодожены поехали в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус, чтобы посетить мероприятие, устроенное для них отцом жениха принцем Уэльским Чарльзом.

Перед вечеринкой они поменяли свои наряды. Принц Гарри сменил черную военную форму полка дворцовой кавалерии на непарные черные штаны и полуфрак в сочетании с белой рубашкой и черной бабочкой. Меган переоделась из свадебного платья от Givenchy в белое длинное платье от Стеллы Маккартни.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая, их обвенчали в часовне святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал его брат — принц Уильям, а невесту – ее мать Дория Рэгланд. Отец Меган не смог присутствовать на свадьбе из-за проблем со здоровьем.

Кольца для молодоженов изготовила ювелирная мастерская Cleave & Company - из валлийского золота для Меган и из платины для принца Гарри. Ранее СМИ рассказали о меню праздничного банкета и секретах приготовления свадебного торта.

The wedding cake is to be served at the Reception. It was designed by Claire Ptak and features elderflower syrup made at The Queen's residence in Sandringham from the estate's own elderflower trees, as well as a light sponge cake uniquely formulated for the couple.