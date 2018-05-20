История в датах: 20 мая

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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
20 мая 1742 года русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг северной оконечности Евразии. Этот мыс вскоре назвали его именем. На фото: памятный знак из каменных глыб, поставленный норвежским ученым Руалем Амудсеном на мысе Челюскин
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Фото: ТАСС/Владимир Яцина
20 мая 1977 года первый полет совершил истребитель четвертого поколения Су-27. На фото: Су-27 совершает демонстрационный полет на Международном салоне авиации и космонавтики в Ле-Бурже 1 июня 1989 года
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Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис
20 мая в России празднуют День Волги. На фото: вид на колокольню Никольского собора, расположенную на искусственном острове близ города Калязин
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Фото: Getty Images/ullstein bild Dtl.
20 мая 1873 года считается днем рождения джинсов — в этот день фирма «Ливай Стросс энд компани» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. На фото: дровосеки из штата Орегон в джинсах Levi Strauss & Co. в 1880 году
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