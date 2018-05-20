История в датах: 20 мая

20 мая 1873 года считается днем рождения джинсов — в этот день фирма «Ливай Стросс энд компани» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. На фото: дровосеки из штата Орегон в джинсах Levi Strauss & Co. в 1880 году